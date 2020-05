Interlopul Comitet face ”live” de pe patul de spital! ”Nu eu am răspândit coroana” Scandalul a inceput in momentul in care mai mulți buzoieni i-au reproșat lui Comitet faptul ca este un inconștient, pentru ca infectat fiind a mers prin oraș. Comitet nu s-a lasat mai prejos și a facut un ”live” pe Facebook unde a inceput sa ii injure pe cei care il acuzau. Dupa ce a fost asaltat de mesaje jignitoare, Comitet a tinut sa precizeze ca nu el este cel care a adus virusul de la Barbulești. Mai mult, Comitet a facut un alt ”live” de patul de spital, unde neaga ca ar fi umblat infectat prin Buzau. Barbatul de 41 de ani, care a facut live-ul din salonul Spitalului ”Victor Babes” din Capitala,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de la care a izbucnit focarul de coronavirus in cartierul Posta din municipiul Buzau are dosar penal pentru tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce a facut un "live" pe Facebook din salonul in care este internat in Spitalul "Victor Babes" din Bucuresti, in care ii ameninta pe cei care…

- Dupa ce a fost asaltat de mesaje jignitoare, Comitet a tinut sa precizeze ca nu el este cel care a a adus virusul de la Barbulesti Barbatul de 41 de ani, care a facut live-ul din salonul Spitalului ”Victor Babes” din Capitala, acolo unde este internat, foloseste un limbaj amenintator, spunand…

- Scandalul a avut loc in zona Zabrauți din București, polițiștii sosiți la fața locului in urma unui apel la 112 fiind apostrofați și injurați de mai multe persoane. Politistii au folosit gaze lacrimogene pentru a-i calma pe toti cei agresivi. „Gata, fraților, ne-au omorat! Ia uitați ce face poliția…

- "O veste foarte buna. Dupa aproape trei saptamani de stat la pat, fratele meu cel mic s-a vindecat – a fost testat de doua ori negativ. Petre va mulțumește tuturor celor care v-ați gandit la el și i-ați urat sa scape cat mai repede de virus. Iar eu le mulțumesc colegilor sai de la Victor Babeș -…

- Ziarul Unirea VIDEO| Hora incinsa de cadrele medicale din Craiova, dupa ce au reușit sa vindece primul pacient cu COVID-19 O postare de pe pagina de Facebook a Spitalului „Victor Babeș” din Craiova, arata zeci de medici și asistente au dansat minute bune pe melodii populare, in semn de solidaritate…

- Angajații instituțiilor și companiilor municipale asigura continuitatea serviciilor publice esențiale in aceasta perioada, anunța Gabriela Firea, intr-o postare pe Facebook.In prima linie este personalul medical din cele 19 spitale pe care le administreaza PMB. Spitalul de boli infecțioase și tropicale…

- Vești de ultima ora de la autoritați. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru barbatul care a tușit intenționat inspre medicii de la Matei Balș. Politistii de la Sectia 12 din Capitala s-au autosesizat si au inceput urmarirea penala impotriva sa dupa ce managerul Spitalului "Victor Babes" a reclamat…

- Un pacient infectat cu Covid-19, internat la Spitalul "Victor Babes” din Capitala, a refuzat sa poate masca pentru a proteja cadrele medicale, tusind catre acestea si spunandu-le ca este obligatia lor sa il ingrijeasca. Dupa ce conducerea spitalului l-a anuntat ca va depune reclamatie si va face public…