Intemperii în Turcia: Şase persoane rănite după o ploaie diluviană la Ankara O parte a capitalei turce, Ankara, a fost surprinsa sambata de o ploaie diluviana, care a provocat inundatii si a transformat strazile in torente, provocand ranirea a sase persoane, relateaza AFP. "Este o catastrofa naturala. Nu exista pierderi de vieti omenesti, dar sase persoane sunt ranite si exista importante pagube materiale", a declarat primarul capitalei Ankara, Mustafa Tuna, postului de stiri NTV. Inundatiile s-au produs in districtul Mamak, din estul capitalei, dupa caderea unor ploi torentiale care se asteapta sa continue pana sambata seara, potrivit mass-media turce. Posturile de televiziune… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a instituit starea de urgenta dupa puciul din vara anului 2016, aceasta fiind extinsa de sase ori pana in prezent. Bozdag a precizat ca extinderea starii de urgenta vizeaza eliminarea gruparilor teroriste si extremiste de pe teritoriul Turciei si ca nu va avea efecte asupra cetatenilor…

- Serviciile secrete turce au "repatriat" din strainatate, in decurs de un an si jumatate, 80 de persoane acuzate de apartenenta la miscarea predicatorului Fetullah Gulen, caruia Ankara ii imputa tentativa de puci din iulie 2016, a anuntat joi guvernul turc, informeaza AFP. Dupa puciul esuat, serviciile…

- Turcia a emis mandate de arestare impotriva clericului Fethullah Gulen si a altor sapte persoane in legatura cu asasinarea ambasadorului Rusiei la Ankara, in decembrie 2016, a relatat cotidianul Haberturk in editia de luni, cu o zi inaintea vizitei presedintelui rus Vladimir Putin in Turcia, transmite…

- Fortele de securitate turce au arestat luni la Samsun, in nordul tarii, patru irakieni care planuiau un atac asupra ambasadei Statelor Unite ale Americii la Ankara, transmite AFP, citand presa turca.Cei patru irakieni au fost retinuti in orasul Samsun, de pe litoralul Marii Negre, intr-o operatiune…

- Patru militanti irakieni, presupusi membri ai retelei teroriste Stat Islamic, acuzati ca intentionau sa atace ambasada SUA din Ankara, au fost arestati preventiv luni de serviciile de securitate turce, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Cei patru suspecti au fost arestati in orasul…

- Un accident rutier in care au fost implicat doua masini a avut loc, duminica, pe Calea Crangasi, la intersectia cu Bulevardul Constructorilor. Din primele informatii, cauza ar fi nerespectarea culorii rosu a semaforului, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei.

- Un accident rutier in care au fost implicat doua masini a avut loc, duminica, pe Calea Crangati, la intersectia cu Bulevardul Constructorilor. Din primele informatii, cauza ar fi nerespectarea culorii rosu a semaforului, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei.

- Numai aproximativ 16% dintre solicitantii de azil sositi in Grecia dinspre Turcia pot fi returnati autoritatilor turce, in pofida acordului incheiat intre Uniunea Europeana si Turcia, care prevede preluare de catre autoritatile de la Ankara a tuturor migrantilor care debarca in Grecia veniti de pe…