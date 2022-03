Stiri pe aceeasi tema

- ​Intel a anunțat un plan amplu de investiții in Europa, plan care cuprinde doua mega-fabrici de procesoare in Germania și dublarea capacitații de producție in Irlanda. Compania va investi in cercetare in Franța și Spania și este in negocieri cu Italia, pentru o investiție de aproape 5 miliarde dolari.…

- Pe masura ce varianta coronavirusului Omicron s-a raspandit in toata Europa, unele guverne au reimpus masuri pentru a-i limita raspandirea, dar cu mari parti ale populatiei acum vaccinate, multe dintre aceste masuri au fost intre timp retrase. Indicele IHS Markit privind intentiile de achizitii ale…

- Germania, Franta si Polonia sunt „unite” in obiectivul lor de a mentine pacea in Europa, a declarat cancelarul german Olaf Scholz, care i-a primit marti seara la Berlin pe presedintii francez Emmanuel Macron si polonez Andrzej Duda pentru a discuta despre criza ucraineana, relateaza AFP.

- Germania, Franta si Polonia sunt ''unite'' in obiectivul lor de a mentine pacea in Europa, a declarat cancelarul german Olaf Scholz, care i-a primit marti seara la Berlin pe presedintii francez Emmanuel Macron si polonez Andrzej Duda pentru a discuta despre criza ucraineana,

- Dorin Dobrincu i-a fost profesor lui George Simion la masterat. Iata ce a scris el dupa manifestarile de astazi organizate la Iasi de fostul sau student: "Inteleg ca George Simion, aflat in direct la Antena 3 si ulterior la Realitatea TV, a acuzat miscarile prodezvoltare, pe mine in mod particular,…

- Alte 3907 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 431 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 44 sunt asociate cu contact in afara țarii: 14-Ucraina, 11-Romania, 4-Germania, 3-Marea Britanie, 3-Slovenia, 2-Italia, 2-Cehia,…

- Alte 3907 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 431 de cazuri in regiunea transnistreana, transmite Noi.md. Din numarul total de cazuri, 44 sint asociate cu contact in afara țarii: 14-Ucraina, 11-Rominia, 4-Germania, 3-Marea Britanie, 3-Slovenia,…

- Harta europeana de Covid este rosie si saptamana aceasta. De mai multe saptamani, zonele rosii s-au extins in special dupa sosirea variantei Omicron in Europa. In prezent, a ramas doar Romania in tonuri de portocaliu si verde, potrivit Le Soir. In fiecare joi, Centrul European pentru Controlul Bolilor…