- Agentia Internationala pentru Energie Atomica /AIEA/ a ajuns miercuri la un acord cu Iranul privind inlocuirea camerelor de supraveghere la un centru de piese de centrifuga din orasul Karaj, la vest de Teheran, relaxand un impas de luni de zile care ar fi afectat negocierile de la Viena privind dosarul…

- Oficiali guvernamentali japonezi vor boicota cel mai probabil Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, alaturându-se SUA, Australia și Marea Britanie, susține ziarul nipon Yomiuri.Ziarul Yomiuri susține ca guvernul japonez va anunța oficial deciza de boicot pâna la finalul lunii.…

- Finlanda a inregistrat in 2020 mai multe morti prin sinucidere decat decese asociate COVID-19, potrivit datelor publicate astazi de Agentia nationala de statistica Tilastokeskus .Anul trecut s-au sinucis un numar total de 717 persoane in Finlanda, dintre care 73% au fost barbati, in timp ce pandemia…

- China s-ar putea confrunta cu 630.000 de cazuri de infectare cu Covid-19 pe zi, daca ar ridica restricțiile de combatere a pandemiei și ar adopta aceeași strategie ca SUA, susține un studiu realizat de matematicienii de la Peking University, transmite Reuters. Autorii studiului susțin ca autoritațile…

- Descoperirea unui alt caz de pesta porcina africana (PPA) la o ferma de porci din landul Mecklenburg-Vorpommern, in estul Germaniei, intr-o zona care anterior era necontaminata, ar putea ingreuna negocierile privind ridicarea actualelor restrictii de export spre China si alti mari cumparatori, avertizeaza…

- Mai multe tari, companii si orase s-au angajat miercuri sa elimine pana in 2040 vehiculele alimentate cu combustibili fosili, ca parte a eforturilor de a reduce emisiile de CO2 si de a combate incalzirea globala, in cadrul Conferintei Natiunilor Unite privind schimbarile climatice (#COP26) de la…

- Aproape 90 de tari s-au alaturat eforturilor depuse de Statele Unite si Uniunea Europeana privind reducerea emisiilor de metan - un gaz care genereaza un puternic efect de sera - cu 30% pana in 2030 in raport cu nivelurile globale din 2020, in cadrul unui pact ce vizeaza una dintre cauzele principale…

- Producatorii de medicamente s-ar putea confrunta cu reguli mai stricte pentru a asigura aprovizionarea cu produse medicale in Uniunea Europeana, au declarat marti oficialii UE. Prin aceasta masura, blocul comunitar incearca sa-si reduca importurile de produse farmaceutice din China si alte „autocratii”…