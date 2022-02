Intel Arc Alchemist ar putea fi o placă grafică pe măsura lui RTX 3070 Ti Intel are planuri mari pentru urmatorul deceniu si doreste sa se bata din nou cu granzii segmentului chipseturilor. Face asta atacand fix un segment in care nu prea a activat: cel al placilor grafice si GPU-urilor. Proiectul Intel Arc ar urma sa produca o placa grafica numita Alchemist, care conform zvonurilor este la fel de puternica precum un RTX 3070 Ti. Informatia vine de la zvonacul de pe Twitter @TUM_APISAK, care a pus cumva mana pe benchmark-uri. Noul GPU Intel a fost testat folosind SiSoftware si rezultatele arata promitator. Nu exista totusi vreo confirmare cu privire la veridicitatea… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

