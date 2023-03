Integrarea tehnologiei OpenAI în Bing ajută motorul de căutare al Microsoft să concureze mai bine Google Vizitele paginilor prin intermediul Bing au crescut cu 15,8% de cand Microsoft a dezvaluit versiunea sa bazata pe inteligenta artificiala, pe 7 februarie, in comparatie cu o scadere de aproape 1% pentru motorul de cautare Google, detinut de Alphabet, arata datele pana pe 20 martie. Cifrele sunt un semn timpuriu al avansului pe care producatorul de Windows l-a luat in cursa sa rapida cu Google pentru dominatia AI generativa, datorita tehnologiei din spatele ChatGPT, chatbot-ul viral pe care multi experti l-au numit ”momentul iPhone” al AI. Ele subliniaza, de asemenea, o oportunitate rara pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

