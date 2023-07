Stiri pe aceeasi tema

- Exclus din PSD dupa ce i-a cerut lui Liviu Dragnea sa faca un pas in spate, a fost recuperat rapid de Pro Romania, pentru ca doar cateva luni mai tarziu sa fie susținut și votat in Parlament tot de social-democrați pentru a deveni vicepreședintele ANRE, Marian Neacșu pare sa tanjeasca in continuare…

- Exclus din PSD dupa ce i-a cerut lui Liviu Dragnea sa faca un pas in spate, a fost recuperat rapid de Pro Romania, pentru ca doar cateva luni mai tarziu sa fie susținut și votat in Parlament tot de social-democrați pentru a deveni vicepreședintele ANRE, Marian Neacșu pare sa tanjeasca in continuare…

- Dupa mulți ani, Tulcea are o faleza reabilitata și o zona noua de acostare, in care se vor opri inclusiv navele de croaziera. Lucrarile au costat 40 de milioane de euro, iar faleza poarta numele campionului olimpic la canotaj, Ivan Patzaichin.

- Marcel Ciolacu, prim-ministrul Romaniei, susține ca sistemul RO-ALERT trebuie sa fie reevaluat pentru a deveni mult mai rapid, avand in vedere schimbarile climatice semnificative care afecteaza nu doar țara noastra, ci intreaga lume. In contextul evenimentelor recente, Marcel Ciolacu a felicitat autoritațile…

- Baronul PSD Horia Teodorescu a pregatit, astazi, o petrecere costisitoare cu ocazia prezenței premierului Marcel Ciolacu la inaugurarea proiectului de modernizare a portului turistic și a falezei „Ivan Patzaichin” din municipiul Tulcea. Premierul Marcel Ciolacu participa la show-ul de la Tulcea organizat…

- Social-democrații ar dori o taxare speciala in cazul companiilor care iși exporta profiturile sub diferite forme, au indicat marți surse din PSD, dar și o impozitare speciala a piscinelor. „Am dori o taxa pentru toți banii care se scot afara din țara. De exemplu pentru cazul in care unele companii iși…

- Pana la inceputul saptamanii viitoare am putea avea și un nou executiv in frunte cu, cel mai probabil, Marcel Ciolacu, asta pentru ca - spun sursele Realitatea PLUS - premierul Nicolae Ciuca și-ar putea depune mandatul chiar vinerea aceasta, urmand ca mai apoi, in zilele urmatoare, sa aiba loc toate…

- Liderii PSD și PNL Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca negociaza de zor condițiile rotativei de la sfarșitul acestei luni, dar, ținand cont de cele patru randuri de alegeri de anul viitor, fapt pentru care social democrații au facut liberalilor o oferta surprinzatoare. In timpul negocierilor privind rotativa…