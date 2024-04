La inaugurarea de ieri a noului aeroport internațional „Delta Dunarii” de la Tulcea, a fost prezent și fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, ceea ce a dat naștere la o serie de speculații politice. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a inaugurat ieri noul aeroport internațional „Delta Dunarii” de la Tulcea, finanțat din fonduri europene. […] The post Victor Ponta se viseaza parlamentar de Tulcea appeared first on Puterea.ro .