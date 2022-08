Întâlnire istorică: David Popovici și Jim Montgomery! Camelia Potec a reușit sa-l aduca in Romania pe americanul care in urma cu 49 de ani devenea primul om din lume care cucerea aurul la 100 m și 200m la aceeași ediție a Mondialelor, performanta realizata la Budapesta anul acesta și de David Popovici. Jim Montgomery, acum in varsta de 67 de ani, a schimbat impresii cu Popovici, i-a oferit sfaturi tanarului sportivul roman și a rememorat impreuna cu acesta cursele sale din urma cu aproape 50 de ani. „Sunt multe similaritați intre noi, dar și cateva diferențe. Eu eram cu 8-9 luni mai mare decat el atunci cand am caștigat medaliile de aur la 100-200.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

