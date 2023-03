Stiri pe aceeasi tema

- ”Am avut astazi discutii foarte consistente cu domnul prim-ministru Dorin Recean, prilej cu care am reiterat felicitarile pentru recenta investire in fruntea Guvernului Republicii Moldova. Domnule prim-ministru, va spun un calduros bun venit la Bucuresti! Este, iata, cea dintai vizita oficiala a dumneavoastra…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a ajuns miercuri la București, aceasta fiind prima sa deplasare oficiala in strainatate de la preluarea mandatului. Seful Guvernului de la Chisinau a fost primit, la ora 9.30, la Palatul Victoria, de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Nicolae Ciuca si Dorin Recean…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, spune ca exista mai multe scenarii de destabilizare a situatiei din tara, inclusiv planul mentionat de presedintele Volodimir Zelenski in legatura cu presupusa intentie a Rusiei de a prelua controlul asupra Aeroportului Chisinau, dar noul sef al executivului…

