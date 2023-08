Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Prim-ministrul ucrainean Denis Smihal a fost primit, vineri, la Palatul Victoria, de premierul Marcel Ciolacu. Dupa intalnire, Marcel Ciolacu a anunțat: „Am stabilit impreuna o tinta ambitioasa – dublarea in perioada urmatoare a volumului tranzitului de cereale ucrainene prin Romania, de la 2…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu si premierul ucrainean Denis Smihal, aflat in vizita la Bucuresti, au semnat, vineri, o declaratie politica privind intarirea cooperarii bilaterale in asigurarea tranzitului fiabil al marfurilor din Ucraina. Ciolacu si Smihal au parafat, de asemenea, doua acorduri privind…

- „Am avut un schimb extins de opinii cu privire la evolutiile recente ale razboiului de agresiune declansat de Federatia Rusa, precum si privind provocarile carora trebuie sa le faca fata in prezent Ucraina. Prim-ministrul Shmyhal a facut o prezentare extinsa a implicatiilor deciziei unilaterale a Federatiei…

- „Am subliniat insa foarte clar ca masurile pe care le adoptam la nivel national, precum si cele la nivel european, vor avea in vedere in egala masura nevoia sprijinirii Ucrainei, dar si asteptarile si preocuparile legitime ale producatorilor si fermierilor romani”, a declarat Marcel Ciolacu, in declaratia…

- Premierul Romaniei si cel al Ucrainei au semnat astazi, la Bucuresti, o declaratie politica privind intensificarea a cooperarii dintre cele doua state pentru a facilita tranzitul marfurilor ucrainene pe teritoriul tarii noastre. Marcel Ciolacu si Denis Smihal au parafat, de asemenea, doua acorduri privind…

- „Salut prezenta astazi (vineri - n.r.), la Bucuresti, a prim-ministrului Ucrainei, domnul Denys Shmyhal. Ma bucur sa ne vedem la scurt timp dupa convorbirea telefonica pe care am avut-o la 27 iunie imediat dupa preluarea mandatului de Prim-ministru al Romaniei. Asa cum am transmis si atunci, i-am spus…

- Prim-ministrul ucrainean Denis Smihal a ajuns la București și a fost primit la Palatul Victoria de premierul Marcel Ciolacu. Dupa intampinarea oficiala, cei doi inalti oficiali vor avea o intrevedere tete-a-tete. Intalnirea va fi urmata de ceremonia de semnare a unor documente bilaterale. Vor fi si…

- Premierul Ucrainei, Denis Smihal, este in drum spre Bucuresti. La pranz are programata o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu. Unul dintre subiecte discutate va fi despre cresterea volumului de cereale din Ucraina care tranziteaza tara noastra, insotite de masuri care sa protejeze fermierii romani,…