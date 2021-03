Stiri pe aceeasi tema

- Huawei intenționeaza sa produca vehicule electrice sub propria marca și ar putea lansa unele modele anul acesta, au declarat surse ale Reuters . Huawei, inca cel mai mare producator de echipamente de telecomunicații din lume, exploreaza o schimbare de strategie din cauza sancțiunilor SUA. Huawei Technologies…

- O tulpina a noului coronavirus descoperita intr-o ferma de nurci din nordul Poloniei poate fi transmisa de la nurca la om si viceversa, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii polonez, informeaza Reuters . La finalul lunii ianuarie, COVID-19 a fost descoperita la nurci intr-o ferma din districtul polonez…

- Hyundai a anunțat ca nu este acum in discuții cu Apple despre mașinile electrice autonome, la doar o luna dupa ce a confirmat discuțiile din faza incipienta, determinand scaderea acțiunilor producatorului de automobile. Ca efect, acțiunile Hyundai au scazut cu 6,2%, și au pierdut 3 miliarde de dolari…

- O parte dintr-un ghețar din Himalaya s-a spart și s-a prabușit intr-un baraj, duminica. Autoritațile din India se tem ca numarul victimelor ar putea ajunge la 150 de persoane. Inudațiile aparute in urma prabușirii au dus la evacuarea satelor din aval, transmite Reuters.

- Pfizer a retras o cerere pentru autorizarea utilizarii de urgenta a vaccinului sau anti-COVID19 in India, dezvoltat impreuna cu asociatul sau german BioNTech, a declarat vineri compania farmaceutica americana pentru Reuters, scrie AGERPRES. Compania americana, care a fost primul producator de medicamente…

- Vaccinul Sputnik V a fost autorizat in Mexic, in procedura de urgența, potrivit viceministrului mexican al sanatații, Hugo Lopez-Gatell, potrivit Reuters . Responsabilul masurilor de lupta anti-covid susține ca acesta are o eficacitate de 91,8%, citand un studiu din revista medicala The Lancet. Comisia…

- Peste jumatate din cei 20 de milioane de locuitori ai New Delhi e posibil sa fi fost infectati cu noul coronavirus, potrivit unui studiu serologic guvernamental, ale carui descoperiri sunt in concordanta cu cercetari anterioare din sectorul privat, informeaza Reuters. India a raportat 10,8…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a ordonat armatei chineze sa se pregateasca pentru razboi cu norma intreaga. In primul ordin adresat forțelor armatei in 2021, oficialul chinez spune ca acestea sa fie gata de lupta in orice moment și sa foloseasca fricțiunile de la granița pentru a cizela capacitațile…