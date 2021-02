Insulă artificială în Marea Nordului? Este posibil Danemarca dorește sa construiasca o insula artificiala in Marea Nordului, drept centru pentru energiile regenerabile. La prima vedere pare ceva imposibil de realizat, dar viitorul devine din ce in ce mai accesibil… Potrivit ministrului danez al climei, energiei si utilitatilor, Dan Jørgensen, insula urmeaza sa fie ridicata la aproximativ 80 de kilometri de coasta și conectata la mai multe țari europene. Proiectul va costa echivalentul a aproximativ 28 de miliarde de euro. Astfel, Danemarca ar putea aduce o contribuție majora la utilizarea energiei eoliene de pe coasta. Proiectul va costa echivalentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Guvernul danez si-a asigurat un larg sprijin politic pentru cel mai mare proiect de constructie demarat vreodata in Danemarca, o insula artificiala care va gazdui parcuri de turbine eoliene si care, in prima faza, va produce suficienta electricitate pentru a aproviziona trei milioane de gospodarii,…

