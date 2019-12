Instrumentul lui Iohannis cel Nou Sorin Roșca Stanescu Președintele Klaus Iohannis nu descopera apa calda. El a ințeles ca iși poate upgrada puterea in cel de-al doilea mandat, utilizand biciul. Iar biciul este DNA. Experiența din ultimii 15 ani i-a dovedit eficacitatea. Acesta este motivul care sta la baza desființarii Secției de investigare a infracțiunilor din justiție. Restul e poveste. The post Instrumentul lui Iohannis cel Nou appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 a difuzat, duminica, la ora 21, rezultatele exit-poll-ului pentru turul I al alegerilor prezidențiale. Klaus Iohannis – 39 Dan Barna – 16,4 Viorica Dancila – 22,5 Mircea Diaconu – 7,9 The post EXIT-POLL Avangarde-Antena 3. Ora 21. Cine ar putea merge in turul 2 appeared first on Știri online,…

- Conform datelor de la Biroul Electoral Central, numarul romanilor care au votat in strainatate in primul tur al alegerilor prezidențiale a depașit, duminica dimineața, pragul de 300.000. Mai exact, au fost inregistrați 300.405 de alegatori din Diaspora, la ora 08.10. Cea mai mare prezența la vot este…

- Noul ministru al justiției, Catalin Predoiu, a declarat, marți, referitor la blocajul din CSM pe numirea Adinei Florea la conducerea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), ca predecesoarea sa, Ana Birchall, a avut o poziție buna pe acest subiect. „Voi studia problema, nu vreau…

- Pe ordinea de zi a Consiliului Național al Audiovizualului era cererea de prelungire a valabilitații licenței audiovizuale pentru Realitatea TV, membrii CNA votand impotriva. Pentru prelungirea licentei Realitatea TV, post aflat in insolvența, au votat 4 dintre membri, iar 6 au fost impotriva. Consiliul…

- Fostul ministru al Sanatații Nicolae Banicioiu este audiat azi la Parchetul General, in dosarul Colectiv. Marți, la sediul Parchetului, tot pentru audieri, a fost și șeful DSU Raed Arafat. Audierea lui Banicioiu vine dupa ce procurorii Parchetului General au deschis un dosar ca urmare a plangerii parintilor…

- A fost panica la o competiția sportiva din Orșova la care participa copii. O barca in care erau 20 de copii sportivi s-a rasturnat pe Dunare, in timpul concursului organizat in cadrul Festivalului “Barcile Dragon”, potrivit informațiilor furnizate de ISU Mehedinți. S-a intervenit in cel mai scurt timp…

- Medicii legisti care au facut expertizele in cazul Caracal au fost chemati luni la audieri la IGPR. Ei trebuie sa dea explicatii despre procedurile folosite in determinarea ADN-ului privind probele gasite in butoiul din curtea lui Gheroghe Dinca si cele descoperite in liziera, potrivit Antena 3. “Pe…

- Campania pentru alegerile prezidentiale a luat startul, azi, sambata 12 octombrie. Sunt 14 candidați pentru cea mai inalta funcție din stat, profesori, juriști, oameni de afaceri, actori și medici veterinari. Printre candidați sunt actualul șef de stat. Klaus Iohannis și Viorica Dancila al carei Guvern…