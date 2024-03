Stiri pe aceeasi tema

- Dornic sa caștige un nou mandat pentru Primaria Capitalei, Nicușor Dan vrea sa știe cu exactitate, de aceasta data, valoarea adevarata a cladirilor și terenurilor din oraș. Instituția a scos la licitație un contract de un 1 milion de euro pentru evaluarea proprietaților din București. Potrivit unui…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) anunța ca procurorii DNA ancheteaza savarșirea unor fapte de abuz in serviciu și uzurparea funcției, dupa un denunț facut impotriva primarului general Nicușor Dan și a unui alt funcționar din Primaria Capitalei. „Procurorii…

- Remus Borza, consilierul președintelui PNL Nicolae Ciuca, incearca sa il propulseze pe Dan Ostahie, patronul grupului Altex, in postura de candidat al coaliției PSD-PNL la Primaria Capitalei, in contextul in care relațiile de business dintre cei doi nu au fost explicate public sau in interiorul PNL.…

- Președintele social democraților s-a enervat, marți, cand a fost intrebat daca PSD ar susține candidatura lui Cristian Popescu Piedone la Primaria Capitalei. Actualul primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, și-a anuntat candidatura la Primaria Capitalei, dupa publicarea sondajelor care il…

- Edilul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat, duminica seara, ca va candida la alegerile pentru Primaria Capitalei din partea partidului pe care il conduce, Partidul Umanist Social Liberal. „Voi candida la Primaria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste, iar cine vrea sa se alinieze…

- Gabriela Firea este singurul candidat PSD care s-a inscris in cursa pentru Primaria Capitalei, a declarat șeful partidului, Marcel Ciolacu, care a adaugat ca nu el, ci organizația București o susține și ca „ar fi culmea sa fie singura candidata și sa piarda”. Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat miercuri, la Conferința de alegeri a PUSL Sector 5, ca, in cazul in care partidele aflate la guvernare nu-și anunța „rapid” candidatul pentru Primaria Capitalei, va intra el in cursa. „Daca nu puteți voi, POT EU! Daca orgoliile VOASTRE sunt…

- Fostul premier Victor Ponta a evitat de șase ori sa dea un raspuns intrebarii daca este candidatul propus de PSD-PNL pentru Primaria Capitalei. „Din datele pe care le avem, se fac tot felul de sondaje, sunteți masurat in aceasta perioada. Chiar s-ar fi discutat in spatele ușilor inchise despre varianta…