Autoritatea globala a culorilor Pantone a decis culoarea care va caracteriza cel mai bine anul 2022. Very Peri combina liniștea constanta a albastrului cu o infuzie energica de roșu. Este prima data cand compania fabrica o culoare in loc sa caute in arhiva, o decizie care a fost un element vital al procesului de selecție […] The post Institutul Pantone a ales care va fi culoarea anului 2022 first appeared on Ziarul National .