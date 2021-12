Institutul Clinic Fundeni: Screening pentru descoperirea în stadii incipiente a cancerului colorectal Institutul Clinic Fundeni anunța, printr-un comunicat, ca demareaza screeningul pentru identificarea cancerului colorectal. Pana la finalul lui 2023 un numar de 50.001 de persoane vor beneficia gratuit de programul de screening pentru identificarea cancerului colorectal, de trimiterea la specialist pentru investigatii si realizarea a minim 2.104 de endoscopii pentru persoanele depistate pozitiv in urma efectuarii testului FIT. Potrivit comunicatului, in paralel, se deruleaza o campanie de informare, educare si constientizare a populatiei cu privire la serviciile de screening oferite prin proiect… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

