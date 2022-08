Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 40 de producatori din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est vor lua parte, in zilele de 9 si 10 iulie, la un targ intitulat ‘Iasiul in bucate traditionale, ecologice, montane’, in Parcul Expozitiei. Evenimentul, organizat de Primaria Municipiului Iasi, Academia Romana – Filiala Iasi si Directia pentru…

- Desi poate parea un aspect minor, acest lucru a permis ca gruparea din Copou sa se poata bate acum pentru promovare. Banii municipalitatii si implicarea fara remuneratie a omului de afaceri Cornel Sfaiter par sa fi fost decisive. Iata o "radiografie" a finantelor Politehnicii Iasi! Dupa o lunga perioada…

- Pe 15 februarie a.c., noaptea, mai multe case din comuna Valea Mare-Pravaț, sat Gura Pravaț, au ars in urma unui incendiu. Construcțiile erau apropiate, așa ca focul s-a extins rapid, mai ales ca patru dintre case aveau in componența lor material lemnos, care a favorizat arderea spre interior, dupa…

Gigi Becali a declarat, sambata seara, la Digi Sport, ca FC Voluntari a jucat impotriva CFR Cluj pentru prime de 1.500 de euro de la primarie si de 3.000 de euro de la CFR Cluj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro

- Viceprimarul ex-USR Cezar Baciu, alesul local acuzat de tradare de partidul care l-a propus, a pierdut confruntarea cu Uniunea, el contestand excluderea din formatiune. Daca sentinta va fi mentinuta si la Curtea de Apel, Baciu trebuie sa plece din functie si din CL. Votul lui asigura majoritatea pro-Chirica…

- In perioada urmatoare la Iasi va avea loc prima editie a Zilelor Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon", intalnirile urmand sa fie atat fata in fata cat si online. Lucrarile conferintei se vor desfasura in perioada 15 - 17 iunie, deschiderea oficiala urmand sa fie pe 15 iunie in Aula „Alexandru Braescu"…

- Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi organizeaza in perioada 13 – 15 mai 2022, pe esplanada Palatului Culturii din Iași, Targul Mesterilor Populari, eveniment derulat in parteneriat cu Primaria Municipiului Iași și Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”.…