Instalație a unei artiste din Banat, expusă la Roma Accademia di Romania in Roma organizeaza astazi, de la ora 15.00, in forumul imparatului Traian, un simpozion tehnico-artistic, intitulat „Columna mutatio LA SPIRALE: dallʹideatione alla realizzazione dellʹopera”, care se inscrie in seria manifestarilor prilejuite de expozitia „Traiano. Construire lʹImpero, creare LʹEuropa”, un omagiu adus de primaria orasului Roma imparatului de la a carui moarte s-au […] Articolul Instalație a unei artiste din Banat, expusa la Roma a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

