- Inspectorii sanitar-veterinari au dat, in ultima saptamana, amenzi in valoare de peste 1,1 milioane de lei, in cadrul Comandamentului Estival 2023, care este desfasurat in zone de agrement si localitati de interes turistic. De asemenea, in urma acestor activitati, un restaurant din Moeciu a fost inchis.ANSVSA…

- Potrivit sursei citate, acțiunea desfașurata de ANSVSA la nivel național s-a concretizat prin verificarea a 1.285 de obiective autorizate sau inregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor. La actiunea coordonata de conducerea instituției au participat inspectori din cadrul ANSVSA și…

- ​​​​​​​Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au dat amenzi de 22.500 de lei unor operatori economici din Bucuresti care isi desfasoara activitatea in sectorul de comercializare si procesare a pestelui.