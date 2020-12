Înșelăciune sau noroc? Au câștigat cu numerele 5, 6, 7, 8, 9 și 10 O serie neobișnuita de numere extrase in loteria naționala din Africa de Sud a generat acuzații de frauda dupa ce 20 de persoane au caștigat o premiul cel mare, relateaza BBC. Deja i-au gasit inlocuitor lui Orban! Ciolacu spune cine va fi noul premier Numerele extrase la loteria PowerBall de marți au fost 5, 6, 7, 8, 9 iar PowerBall a fost 10. Organizatorii spun ca secvența este adesea jucata, dar au aparut acuzații de inșelatorie și o ancheta este in curs. Este extrem de rar ca mai mulți caștigatori sa imparta premiul cel mare. Organizatorii au anunțat ca 20 de persoane au achiziționat un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mari producatori de gaze naturale din Uniunea Europeana, Olanda și Romania, au gandiri diferite in ceea ce privește obiectivul de atingere a neutralitații climatice pana in anul 2050, in contractul Pactului Ecologic European, și ținta de reducere a emisiilor de dioxid de carbon de 60% pana in…

- O intamplare mai puțin obișnuita s-a intamplat la tragerea loto care a avut loc marți in Africa de Sud. O succesiune dubioasa de numere extrase a provocat acuzatii de frauda dupa ce 20 de persoane au castigat o parte din premiul cel mare, relateaza BBC. Numerele extrase la loteria PowerBall au fost…

- Senatoarea PSD Gabriela Cretu, fosta nevasta a baronului de Vaslui Dumitru Buzatu si candidata PSD pentru un nou mandat, a declarat pentru Recorder ca citeste „vreo 20 de carti simultan”. Ea s-a declarat impotriva anularii imunitatii parlamentare pentru ca altfel nu se mai poate „bate cu corporatiile”.…

- In cadrul unei dezbateri electorale de miercuri seara, la Digi24, reprezentanții a 5 partide politice au declarat ca se vor vaccina ”categoric” impotriva COVID-19. Deja i-au gasit inlocuitor lui Orban! Ciolacu spune cine va fi noul premier Alexandru Rafila (candidat PSD pentru Camera Deputaților,…

- Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a declarat miercuri ca nu a gasit o posibilitate legala pentru a putea vota la alegerile parlamentare, avand in vedere ca este izolat in Bucuresti ca urmare a infectarii cu noul coronavirus si ar putea solicita urna mobila doar daca s-ar afla la Sibiu, acolo unde are…

- La dezbaterea electorala de miercuri seara, de la Digi24, candidații și reprezentanții celor mai importante partide politice la alegerile din 6 decembrie au raspuns, printre altele, la intrebarea moderatorului referitoare necesitatea de a acorda 6% din PIB bugetului Educației. Alexandru Rafila (candidat…

- "Responsabilitatea pentru situația in care se afla astazi Romania aparține in integralitate Guvernului condus de Iohannis! Oricat de mult balet ar face președintele in fiecare miercuri, in incercarea disperata de a-i spala pe Orban și gașca sa de hoți și incompetenți. Sa ai TOATA puterea,…