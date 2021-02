INS: Scăderea economiei de anul trecut a fost de 3,9% Produsul Intern Brut a scazut in 2020 cu 3,9% comparativ cu 2019, dupa o revenire puternica a economiei in ultimul trimestru al anului, de 5,5% fața de trimestrul anterior, conform estimarilor semnal ale Institutului Național de Statistica (INS). Datele confirma revenirea in „V” de care vorbea premierul Florin Cițu de anul trecut. Romania a reușit sa incheie anul mai bine decat prognozau instituțiile internaționale, care vedeau o scadere de peste 5%. Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata de INS ca urmare a includerii estimarilor pentru trimestrul IV 2020,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

