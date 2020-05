Stiri pe aceeasi tema

- Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele trei luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de…

- In intervalul ianuarie-martie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 257.4 milioane de euro. Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, cifra de afaceri este in scadere cu 2.9%, pe fondul vanzarilor moderate de echipamente,...

- Productia industriala a fost mai mica, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 2,6% fiecare, in primele doua luni din 2020, comparativ cu perioada similara a anului trecut, informeaza marti Institutul National de Statistica. Astfel,…

- Date incredibile facute publice de INS. Exportul de energie a explodat in Romania. Resursele de energie primara au scazut cu 2%, in perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, iar cele de energie electrica au crescut cu 2,1%,fata de aceeasi perioada a anului precedent, conform INS. in Exportul de energie…

- Resursele de energie primara au scazut cu 2%, in primele doua luni ale anului in curs, iar cele de energie electrica au crescut cu 2,1%, fata de aceeasi perioada din 2019, releva datele Institutului National de Statistica (INS) remise luni AGERPRES. Principalele resurse de energie primara in perioada…

- ​Producatorii de energie electrica, petrol și gaze naturale și-au redus mult producția începând cu luna martie, de când au început sa fie aplicate masuri de distanțare sociala, pe fondul unei scaderi bruște a consumului. Înca nu au aparut cifre oficiale legate de aceste…