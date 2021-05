Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu afirma ca Romania are ‘cea mai rapida revenire economica din istorie’, ca raspuns la cea mai mare criza din ultima suta de ani, in primul trimestru al anului tara noastra inregistrand o crestere economica de 2,8%. ‘Am promis, am facut. Economia Romaniei a crescut cu 2,8% in primul…

- Produsul intern brut a crescut cu 2,8%, pe serie ajustata sezonier, in trimestrul I din 2021, comparativ cu trimestrul anterior, in timp ce, fata de aceeasi perioada a anului trecut, PIB nu a consemnat nicio modificare, conform datelor semnal publicate marti de INS.

- Produsul intern brut in trimestrul IV din 2020 a fost, in termeni reali, mai mare cu 4,8% comparativ cu trimestrul III 2020, a anunțat Institutul Național de Statistica marți dimineața. Valoarea este insa mai mica decat cea comunicata la jumatatea lunii februarie, de 5,3%.