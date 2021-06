INS: Numărul locuinţelor date în folosinţă, mai mic cu 617 în primul trimestru Numarul locuintelor date in folosinta in primul trimestru al anului in curs s-a ridicat la 14.302, cu 617 mai putine fata de perioada corespunzatoare din 2020, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Foto: insse.ro Pe medii de rezidenta, in trimestrul I 2021, cele mai multe locuinte au fost construite in mediul urban (60,7%). Repartitia pe fonduri de finantare a locuintelor terminate releva faptul ca, in trimestrul I 2021, fata de trimestrul I 2020, numarul locuintelor terminate a scazut din fondurile private cu 707 locuinte, dar a crescut din fondurile publice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

