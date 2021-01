”In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2020, exporturile FOB au insumat 57,102 miliarde euro,iar importurile CIF au insumat 73,536 miliarde euro. In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2020, exporturile au scazut cu 11%, iar importurile au scazut cu 7,7%, comparativ cu perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2019. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2020 a fost de 16,433 miliarde euro, mai mare cu 908,7 milioane euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2019”, arata datele INS. In luna noiembrie 2020, exporturile FOB au insumat 6,029 miliarde…