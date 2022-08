Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de animale vii au scazut cu 16,8% in primele cinci luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, si au totalizat 182,8 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. De asemenea, si importurile de animale vii s-au redus, cu 17,7%, ajungand…

- Romania a exportat, in primele cinci luni ale acestui an, cereale si preparate pe baza de cereale in suma de 2,155 miliarde euro, in crestere cu 77,2% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, preluate de Agerpres. Cele mai mari exporturi…

- Romania a produs, in primele sase luni din 2022, o cantitate de titei de peste 1,464 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 97.100 tep (6,2%) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de titei s-au…

- Romania a importat, in primul semestru din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,067 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 17,1% (220.700 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia…

- Un numar de 18,15 milioane de persoane s-au inregistrat pana la finalul zilei de 31 iulie, ultima zi de recenzare, reprezentand 95,4% din populatia rezidenta tinta estimata a Romaniei la 1 decembrie 2021, informeaza Institutul National de Statistica (INS). „Pe 31 iulie 2022 a fost finalizata ultima…

- Consumul final de energie electrica in primele cinci luni ale anului in curs a fost de 22,231 miliarde de kWh, cu 4,1% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Consumul final de energie electrica in economie a scazut…

- Se prelungeste colectarea datelor pentru recensamantul populatiei pana pe 24 iulie, desi ar fi trebuit sa se incheie pe 17 iulie. Perioada de colectare a datelor de catre recenzori prin interviuri fata in fata (cu ajutorul tabletelor) se prelungeste pana in data de 24 iulie 2022, potrivit Hotararii…

- Etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022 incepe pe 31 mai. Aproape 47% din populatia tinta estimata s-a autorecenzat, informeaza Institutul National…