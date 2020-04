Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, serie bruta, a crescut in primele doua luni din 2020 cu 15,2% fata de aceeasi perioada din anul precedent, in principal datorita activitatilor de servicii informatice si in tehnologia informatiei, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS).



Conform statisticii, in perioada 1 ianuarie - 28 februarie, in termeni nominali, afacerile din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, s-a…