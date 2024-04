Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 5,4% in termeni nominali, in primele doua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2023, datorita avansului inregistrat in industria prelucratoare (+7,1%), informeaza miercuri Institutul National de Statistica (INS). In perioada analizata, industria…

- Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 5,4% in termeni nominali, in primele doua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2023, datorita avansului inregistrat in industria prelucratoare (+7,1%), informeaza miercuri Institutul National de Statistica (INS).

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a scazut in ianuarie 2024, fata de luna decembrie 2023, atat ca serie bruta cu 23%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 5%, arata datele publicate de Institutul National…

- Cu 4% a scazut industria Romaniei in ianuarie 2024 fata de ianuarie 2023, cand scadea, de asemenea, cu 5,4% fata de aceeasi luna din anul precedent, relateaza Ziarul Financiar, citat de Mediafax. Productia industriala a Romaniei a scazut in ianuarie 2024, prin comparatie cu ianuarie 2024, arata cele…

- In anul 2023 au fost terminate 71.454 locuinte, in scadere cu 1.878 locuinte, fata de anul 2022, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). ”In anul 2023 au fost terminate 71454 locuinte, in scadere cu 1.878 locuinte, fata de anul 2022. In trimestrul IV 2023 au fost…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut, in ianuarie 2024, cu 6% in comparatie cu aceeasi luna din anul anterior, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, de la luna la luna (ianuarie 2024…

- In luna decembrie 2023, cifra de afaceri din industrie, pe total (piata interna si piata externa), a scazut in termeni nominali, atat fața de luna noiembrie 2023 cu 15,7%, cat și fața de luna decembrie 2022, cu 4,0%, potrivit INS. In anul 2023, comparativ anul 2022, cifra de afaceri din industrie pe…

- In perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2023, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, cifra de afaceri din industrie pe total a crescut in termeni nominali cu 1,1%, arata datele Institutului Național de Statistica. Industria energetica a scazut cu 24,6%. Noiembrie 2023 comparativ cu octombrie…