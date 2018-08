INS, anunț despre creșterea deficitului României Romania a inregistrat, in primele sase luni ale anului, un deficit al balantei comerciale de 6,305 miliarde de lei, in crestere cu 483,3 milioane de euro fata de cel consemnat in acelasi interval din 2017, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Conform datelor oficiale, in intervalul 1 ianuarie - 30 iunie 2018, exporturile FOB au insumat 33,976 miliarde de euro, in crestere cu 10% comparativ cu primele sase luni ale anului anterior, iar importurile CIF au depasit valoarea de 40,28 miliarde de euro, cu 9,7% mai mari fata de perioada de referinta. Cifre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

