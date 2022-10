Înmormântarea lui Doru Ana: Când vă puteți lua rămas bun de la îndrăgitul actor Inmormantarea lui Doru Ana, actorul pe care il plang mulți colegi din lumea cinematografica și nu numai, va avea loc joi, 13 octombrie, potrivit paginii de Facebook a Uniunii Naționale a Artiștilor din Romania. Sicriul cu trupul neinsuflețit a fost depus marți, 11 octombrie, la capela cimitirului Calvin. Azi, 12 octombrie, va puteți lua ramas bun de la Doru Ana pana la ora 18.00 – a fost depus la Sala Izvor a Teatrului Bulandra. Inmormantarea lui Doru Ana Slujba de inmormantare va avea loc joi, 13 octombrie, la ora 13.00, la capela de la biserica Sf Maria și inhumarea la ora 15.00 la cimitirul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

