Înmatriculările la Registrul Comerțului Sălaj în primul trimestru al anului In primele trei luni ale acestui an, la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Salaj au fost inmatriculate in total 439 de entitați comerciale, dintre care 196 au fost SRL, 152 PFA, restul fiind intreprinderi familiale. In primele trei luni ale anului nu a fost inregistrata in Salaj nicio societate pe acțiuni. In luna martie, in județul Salaj au fost efectuate la Registrul Comerțului 177 inmatriculari, dintre care 69 au fost Societați cu raspundere limitata, potrivit datelor furnizate de reprezentanții Registrului Comerțului. Inmatricularile in județul nostru au depașit numarul… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

