- Numarul turiștilor cazați in județul Alba a scazut cu 60% in primele șase luni ale anului, comparativ cu perioada similara a anului trecut, potrivit celor mai recente date ale Direcției Regionale de Statistica (DRS). Scaderea a fost determinata de epidemia de coronavirus și restricțiile guvernamentale…

- Importurile de lapte brut s-a majorat cu aproape 43% in primul semestru al anului in timp ce cantitatea de lapte colectata de unitatile procesatoare de la exploatatiile agricole si centrele de colectare a fost mai mica cu 0,7% decat in aceeasi perioada din anul anterior, arata datele publicate marti…

- Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a scazut cu 14% in primele sase luni comparativ cu perioada similara din 2019, ca urmare a scaderii industriei extractive (-15,2%) si industriei prelucratoare (-14%), potrivit datelor publicate miercuri de…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Accident MORTAL in Hunedoara: Șoferul unei mașini inmatriculate in Alba, DECEDAT dupa o coliziune intre doua autoturisme Un accident rutier in care a fost implicata și o mașina cu numere de Alba a avut loc joi, pe DJ 687, din direcția de mers Hunedoara – Deva. In urma accidentului…

- Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania va demara un proiect de implementare a unui comparator online pentru primele RCA, ce va fi administrat de asociație, informeaza BAAR, potrivit MEDIAFAX.Prin intermediul acestuia, asigurații vor putea obține on-line informații privind prețul…

- Polițiștii din toate județele au facut verificari pentru a depista șoferii care efectueaza transport ilegal de persoane, așa numiții „pirați rutieri”, anunța IGPR. Peste 250 de mașini au fost imobilizate in urma controalelor din ultimele 5 luni, potrivit sursei citate. In perioada februarie-iunie,…

- In primele 5 luni ale anului, inmatricularile de autoturisme Dacia au scazut in Europa cu 53,2%, arata datele Asociației Constructorilor de Automobile din Romania și ale Asociației Europene a Producatorilor de Automobile.

- Polițiștii din Blaj au organizat joi o acțiune pe raza municipiului și a localitaților arondate care a avut ca scop creșterea climatului de siguranța publica. Au fost verificate 164 de autovehicule și legitimate 192 de persoane. Potrivit IPJ Alba, au fost verificate 164 de autovehicule, 5 societați…