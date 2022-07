Stiri pe aceeasi tema

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut in iunie pentru a treia luna consecutiv, dar raman aproape de nivelul record din martie, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura, transmite Reuters.

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in iunie 2022 cu -6.63% fața de iunie 2021, atingand un volum de 11.067 unitați. Pe primele șase luni din 2022, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 58.712 unitați, in creștere cu 23.09 % fața de perioada similara din 2021, respectiv…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu aproximativ 3%, pana la maximele ultimelor 13 saptamani, sustinute de cresterea cererii de benzina in SUA, in pofida preturilor record de la pompa, de asteptarile ca cererea de petrol a Chinei va creste si din cauza preocuparilor tot mai mari privind oferta…

- Popularitatea printului Harry si a sotiei sale, Meghan, a scazut la un nivel record in randul publicului din Marea Britanie, potrivit unui nou sondaj, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cresterea indicelui preturilor de consum, o masura ampla a preturilor bunurilor si serviciilor, a depasit estimarea Dow Jones, de 8,1%. Cresterea preturilor a incetinut usor fata de varful atins in martie, dar se afla inca aproape de cel mai inalt nivel, atins in vara lui 1982. Excluzand preturile volatile…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut usor in luna aprilie, dupa ce in luna martie a urcat la un maxim istoric, dar cu toate acestea securitatea alimentara mondiala continua sa fie un motiv de ingrijorare din cauza conditiilor dificile de pe piata, a anuntat vineri Organizatia…

- ROBOR la 6 luni a ajuns la 5,28%, iar cel la un an la valoarea de 5,36%, potrivit datelor publicate joi de Banca Naționala a Romaniei. Valoarea ROBOR la 3 luni este cea mai mare din ultimii 9 ani. Pe 29 martie 2013 indicele a depașit acest prag, fiind cotat la 5,2%.La inceputul anului 2021, ROBOR se…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in aprilie 2022 cu 23.42% fața de aprilie 2021, atingand un volum de 8.469 unitați. Pe primele patru luni din 2022, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 37.447 unitați, in creștere cu 35.56% fața de perioada similara din 2021,…