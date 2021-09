Înlocuire la Externe și la alte ministere: Boris Johnson şi-a remaniat guvernul Dupa mai multe saptamani de zvonuri, premierul britanic Boris Johnson si-a remaniat miercuri guvernul, inlocuindu-i pe ministrii sai cei mai criticati, pentru a forma o echipa unita pentru perioada post-pandemie, dupa cum noteaza AFP. Dupa un an si jumatate de criza provocata de epidemia de COVID-19, foarte dureroasa pentru Marea Britanie, si o retragere din Afganistan foarte criticata, dar si intr-un moment in care Brexitul perturba aprovizionarea in tara, seful guvernului conservator cauta un nou suflu. Dintre ‘greii’ guvernului pe care presa ii vedea in pericol, seful Foreign Office, Dominic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

