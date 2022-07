Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi stationar in prima parte a saptamanii viitoare, la valoarea de 1.850 metri cubi pe secunda (mc/s), apoi in crestere usoara pana la 2.050 mc/s la sfarsitul intervalului, situandu-se sub mediile multianuale ale lunilor iulie (5.350 mc/s) si august (4.300 mc/s), potrivit prognozei realizate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), valabila pana la 6 august 2022. In aval de Portile de Fier, debitele vor fi relativ stationare in prima parte a intervalului pe sectorul Gruia – Giurgiu si in scadere pe sectorul Oltenita…