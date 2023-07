Îngrijorător! Caravană de analize medicale gratuite în mediul rural: 3 din 4 persoane suferă de obezitate ​3 din 4 persoane au valori crescute ale LDL colesterol (colesterolul rau, principalul factor de risc pentru afecțiunile cardiovasculare) și doar 19% dintre cei cu hipercolesterolemie știau ca au colesterolul mare. De asemenea, una din 3 persoane cu diabet nu știe ca sufera de aceasta afecțiune. Este bilanțul celei de-a doua ediții a caravanei „Sanatatea vine la tine”, in cadrul careia 1.258 de persoane din mediul rural au beneficiat de controale și analize medicale gratuite. Potrivit hotnews, caravana „Sanatatea vine la tine”, un proiect al Alianței Pacienților Cronici din Romania, cu focus pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

