- 13 decese COVID-19, au fost inregistrate in ultimele 48 de ore la nivelul județului Dambovița. Este un lucru destul de trist dar și ingrijorator The post 13 decese COVID-19 in ultimele 48 de ore la nivelul județului Dambovița first appeared on Partener TV .

- Explozie de cazuri COVID la nivelul județului nostru. Conform raportarii oficiale, in ultimele 24 de ore au fost aproape 100 de teste cu rezultat pozitiv. In același interval de timp au fost raportate și trei decese ale unor pacienți infectați cu noul tip de coronavirus. Județul nostru inregistreaza…

- Pana astazi, 11 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 845.352 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID Post-ul 1,77/mie incidența Covid-19 la nivelul județului Dambovița. Situația fiecarei localitați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 1-6 martie 2021, judetul Dambovita a inregistrat o crestere alarmanta a cazurilor de COVID-19, 463 noi infectari si 24 de decese. In acelasi interval constatam si o crestere a numarului de internari in spitalele COVID-19 din Dambovita, privind persoanele infectate cu COVID-19, ce au prezentat…

- In perioada 1-6 martie 2021, județul Dambovița a inregistrat o creștere alarmanta a cazurilor de COVID-19, 418 noi infectari și 24 de decese The post Dambovița:1-6 martie,418 cazuri COVID-19 și 24 de decese first appeared on Partener TV .

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.064 cazuri noi de persoane infectate Post-ul DAMBOVIȚA: Tot mai multe cazuri de Covid-19. 1,66 incidența la nivelul județului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- DSP BN a raportat 24 de noi cazuri de COVID, la nivelul județului nostru. Astfel, totalul celor infectați – cazuri active- e de 256. printre cazurile noi se numara și un elev si un cadru didactic. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru au fost efectuate 229 teste, dintre care 153 la SJUB,…

- DSP BN a araportat 23 de cazuri noi de COVID, la nivelul județului, in ultimele 24 de ore. Printre cei depistați pozitiv se afla doi profesori și un elev. Nu s-au inregistrat decese și nimeni nu a fost declarat vindecat in contextul pandemiei. In ultimele 23 de ore, la nivelul județului nostru s-au…