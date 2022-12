Pentru ca ne mai despart doar cateva zile de cele mai așteptate sarbatori din an, milioane de gospodine și-au pregatit deja rețelele pentru preparatele tradiționale pe care le vor gati de Craciun și de Revelion. Astfel, cand vine vorba de prajituri, exista o mulțime de rețete pe internet care sa le vina in ajutor bucatareselor. Totuși, cum multe dintre regrete au nevoie de amoniac in compoziție, in cazul in care nu il aveți in casa, acesta poate fi inlocui cu un alt ingredient din bucatarie.