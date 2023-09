Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada, gospodinele se pregatesc pentru sezonul rece și pun muraturi la borcan. Acestea sunt nelipsite din camara romanilor, mai ales ca merg consumate alaturi de tocanițe sau carne la gratar. Pentru ca ele sa iasa gustoase și delicioase, iata care este secretul celor mai bune muraturi…

- Preparatele romanești, cele tradiționale, au devenit atracție pentru turiștii straini, precum și pentru siteuri celebre, care fac recomandari culinare. Vorbim, așadar, de celebra ciorba radauțeana, ajunsa in top, dar și recomandarile gospodinelor experte, care te invața cum sa faci cea mai gustoasa…

- Un preparat indragit și emblematic al bucatariei moldovenești sunt parjoalele moldovenești, un deliciu plin de savoare. Sunt ușor de preparat, dar trebuie sa ții cont și de anumite secrete pentru ca acestea sa iasa delicioase. Ai nevoie de un ingredient banal pentru ca acestea sa iasa pufoase la interior…

- Șnițelele sunt unul dintre felurile de mancare cele mai iubite de romani. Fiecare gospodina are rețeta proprie de șnițele, insa astazi va prezentam un truc pe care il veți pune in aplicare de acum in colo cu sigunța. Nu mai da șnițele prin faina. Ingredientul cu care le faci la fel de crocante și apetisante.…

- Ciorba este unul dintre cele mai indragite preparate, care se gatește repede și are un gust deosebit. Exista, insa, mai multe trucuri la care poți apela pentru a-i da o aroma și mai speciala, insa unul de-a dreptul util. Ai nevoie de un mar și puțina indemanare. Cum schimba un mar gustul ciorbei Te-ai…

- Te-ai intrebat vreodata la ce ajuta saramura din borcanul de masline? Majoritatea gospodinelor scapa de ea, fara sa știe cum o pot folosi. Este utila in bucatarie și da un gust special mancarurilor. Afla tot ce trebuie despre saramura din borcanul cu masline, pe care nu o vei mai arunca niciodata de…

- Oricine a gatit vinete s-a intrebat cel putin o data care este secretul ca vinetele sa ramana albe dupa coacere. De cele mai multe ori, pentru a economisi timp si energie, ne folosim de un mic truc, care insa le face sa-si schimbe culoarea. Secretul salatei de vinete Vinetele se gasesc in comert in…