Îngrămădeală la granițe: Aproape 600.000 de persoane au trecut frontierele în ultimele 24 de ore Aproape 600.000 de persoane au tranzitat frontiera Romaniei in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost inregistrate aproape 160.000 de mijloace de transport. Aglomerația este provocata de oamenii care pleaca sau revin din vacanța. Potrivit Poliției de Frontiera, sambata, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control, atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire, aproximativ 595.700 de persoane, cetațeni romani și straini, si peste 159.300 de mijloace de transport. Din totalul persoanelor care s-au prezentat la control, peste 304.100… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In PTF Sculeni se atesta flux majorat de calatori și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. La ora actuala, sunt inregistrate deficiențe tehnice care condiționeaza ingreunarea procedurii de control al documentelor, anunța Poliția de Frontiera. „Rugam calatorii sa prezinte…

- Politistii de frontiera au descoperit, in primele sase luni ale acestui an, atat in punctele de frontiera, cat si in zona de competenta, 120 de mijloace de transport suspecte a fi furate, in crestere cu 52% fata de intervalul similar al anului anterior. Cele mai multe sunt autoturisme inmatriculate…

- Politistii de frontiera au depistat 116 straini inghesuiti in cinci mijloace de transport care incercau sa treaca ilegal frontiera cu Ungaria in ultimele 24 de ore. Potrivit unei informari din partea Politiei Romane, politistii de frontiera din Arad care actioneaza in cadrul punctelor de trecere a frontierei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca(Romania) efectueaza cercetari in privința unui cetațean din Republica Moldova care a incercat sa introduca ilegal in tara recipiente cu substante periculoase. Astfel, joi, 20 iulie, in jurul orei 12.00, s-a prezentat pentru…

- Poliția de Frontiera informeaza ca la aceasta ora se inregistreaza trafic intensiv de calatori și mijloace de transport in punctul de trecere Leușeni-Albița. Un flux majorat și continuu este pe sensul de ieșire din Republica Moldova/ intrare in Romania, transmite TV8 . Astfel, in scopul fluidizarii…

- E haos la granite! La punctele de trecere a frontierei spre Grecia s-au format cozi de mașini. Turistii romani si bulgari sunt furiosi. Turistii romani si bulgari au postat sute de mesaje pe retelele sociale, unde iși striga revolta. Potrivit Politiei de Frontiera, camioanele care au iesit din tara…

- Politia de Frontiera anunta ca, in primele patru luni din 2023, 80 de mijloace de transport aflate in atentia autoritatilor din tara si strainatate au fost descoperite la frontiera, in crestere cu 33% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cele mai multe vehicule au fost detectate la granita cu Ungaria.…

- Peste 200.000 de persoane și aproape 55.000 de mașini au fost inregistrate in ultimele 24 de ore la frontierele Romaniei. CITESTE SI BREAKING NEWS Primele imagini dupa explozia mortala din Pantelimon / VIDEO 11:01 1800 Debitul Dunarii la intrarea in tara va creste pana la 9.500 mc/s, in urmatoarele…