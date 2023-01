Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ Circa 2500 de turisti au urcat, sambata, pana la ora 13:00, la Cota 2000 din Masivul Bucegi. Este primul weekend in care se schiaza in acest sezon la Sinaia, iar autoritatile recomanda turistilor sa nu urce cu masinile pana in parcarea de la statia telegondolei din statiune, intrucat aceasta…

- Vom avea o vreme mai calda decat in mod obisnuit, cu maxime intre 4 si 12 grade si minime intre -2 si 4 grade Celsius. Sunt posibile precipitatii sub forma de ploi locale, reduse cantitativ. Acestea vor fi insotite de intensificari de scurta durata ale vantului. Vremea va fi destul de calda in partea…

- VREMEA in ALBA pana duminica: se incalzește, condiții de ceața. Prognoza meteo de weekend in localitați din județ Vremea se incalzește la finalul acestei saptamani in județul Alba. Sunt anunțate maxime de 6-8 grade Celsius, insa vor fi nori joși și ceața. Duminica, va fi mai mult noros. La munte, temperaturile…

- ANM aduce vești proaste. Ne așteapta o vreme rece cu fenomene meteorologice extreme in test weekend. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis inca de vineri, o informare de precipitatii moderate cantitativ si intensificari ale vantului, ce vizeaza intreaga tara, pana luni seara, 21 noiembrie.…

- Cum va fi vremea in weekend. Locurile unde temperaturile vor fi de zero grade. Prognoza meteo ANM. Vremea s-a racit deja inca de joi, 10 noiembre și sunt șanse slabele sa mai vedem temperaturi crescute prea curand. Conform prognozei meteo publicate de ANM, ne așteapta un weekend racoros, cu temperaturi…

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi maxime de 13 grade, condiții de ceața. Prognoza meteo de weekend, 11-13 noiembrie Vremea se racește ușor in acest weekend in județul Alba. Vor fi maxime de 13 grade Celsius, in zonele joase și condiții de ceața, inclusiv la munte. Minimele vor varia intre zero…

- Cerul va fi variabil, dar pe arii restranse in primele ore ale zilei vom avea parte de condiții de ceata, mai ales in zonele joase din vestul, nord-vestul și centrul teritoriului. Vantul va sufla slab si moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 14 si 23 de gradeIn București vremea va…

- VREMEA in ALBA pana duminica: Condiții de ceața, maxime de 18 grade. Prognoza meteo de weekend, 28-30 octombrie Se mai racorește in urmatoarele zile, insa temperaturile raman ridicate pentru aceasta perioada, de sfarșit de octombrie, in județul Alba. Sunt anunțate maxime de pana la 18 grade Celsius…