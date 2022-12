Stiri pe aceeasi tema

- Paul și Roxana au vorbit despre limitele in relație, iar cei doi au spus ce au voie și ce nu au voie sa faca atunci cand se vor casatori. Paul nu este de acord ca Roxana sa aiba prieteni și sa iasa cu ei in oraș. Concurentul a dezvaluit la Mireasa- Capriciile Iubirii ce l-ar deranja in relație și a…

- Internationalul belgian Michy Batshuayi a declarat, dupa eliminarea Belgiei de la Cupa Mondiala in faza grupelor, ca selectionerul Roberto Martinez le-a spus plangand jucatorilor ca pleaca de la nationala si ca multi fotbalisti au plans, relateaza AFP, potrivit news.ro Fii la curent cu cele…

- Floricica Baboi a reușit sa ii cucereasca foarte repede pe telespectatori prin participarea la „Chefi la cuțite”. Concurenta i-a surprins pe jurații emisiunii cu un risotto cu fructe de mare. Iata care este povestea ei de viața. Detalii pe care puțini le știau pana acum.

- Ea este singura romanca care a avut ocazia sa cante cu Snoop Dogg, insa a preferat sa se retraga in... bucatarie! Concurenta de la Chefi la cuțite are o poveste de viața impresionanta, iar Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, a reușit sa afle toate raspunsurile la intrebarile pe…

- ”Consiliul Concurentei recomanda eliminarea prevederilor legale care obliga companiile din domeniul consultantei fiscale si auditului financiar sa fie detinute de actionari profesionisti in aceste domenii. Recomandarea vine in urma studiului derulat pe aceasta piata si pus in dezbatere publica”, informeaza…

- Alina Elena Boldovici este una dintre cele mai emoționate concurente din emisiunea Chefi la cuțite. Femeia a izbucnit in plans, dupa ce și-a scapat de sub control emoțiile. Mai mult, concurenta a primit ajutor din partea juraților.

- Miruna, concurenta din casa "Mireasa" nu s-a mai putut abține. Aceasta a izbucnit in lacrimi intr-un moment in care s-a simțit nemulțumita de raspunsurile lui Cosmin, noul sau iubit. Ce s-a intamplat cu adevarat cu tanara venita sa iși caute marea dragoste.

- Cuplu surpriza in showbiz-ul romanesc. Foarte puțini romani știau despre legatura amoroasa dintre cele doua vedete. O fosta concurenta de la show-ul TV „Survivor Romania” l-a cucerit iremediabil pe campionul MMA Yamato Zaharia. Cei doi parteneri formeaza un cuplu de aproximativ doi ani de zile. Afla…