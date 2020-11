Stiri pe aceeasi tema

- De luni, 9 noiembrie, intra in vigoare urmatoarele restricții sanitare in Argeș: -In autobuze și microbuze, vor fi ocupate doar jumatate dintre locurile disponibile, cealalta jumatate va fi indisponibilizata prin marcarea corespunzatoare. In autobuze nu se va mai calatori in picioare decat pe locurile…

- Dupa recordul de vanzari din 2019, Black Friday 2020 se anunța a fi o sarbatoare a shopping-ului sub semnul austeritații. Pandemia de COVID 19 a influențat in mod semnificativ obiceiurile de consum. In 2020, romanii nu mai cumpara atat de multe haine, produse cosmetice și accesorii -vedetele precedentelor…

- Donatiile politice ale angajatilor americani ofera o imagine asupra inclinatiilor politice in randul angajatorilor si profesiilor.O analiza Bloomberg a datelor privind contributiile de la platformele online de donatii ActBlue si WinRed arata ca angajatorii cu cei mai multi muncitori care au…

- Analiza: Vanzarile de Black Friday s-ar putea diminua cu 20% in acest an, dupa ce pandemia a influentat semnificativ obiceiurile de consum. Ce-și vor cumpara romanii Vanzarile de Black Friday se vor diminua in acest an cu circa 20% fata de anul trecut, cand au depasit borna de 300 milioane de euro,…

- Pandemia de coronavirus distruge profitabilitatea companiilor europene de rafinare petroliera, iar industria se pregateste pentru o iarna dificila, transmite Bloomberg.In ultimele saptamani proprietarii mai multor rafinarii din Finlanda, Franta si Olanda au anuntat ca au ajuns la punctul in…

- Zilele acestea s-a discutat in presa maghiara, și nu numai despre un proiect de cooperare militara centrala in Europa centrala. Companiile implicate in acest proces sunt din Ungari, Germania și din Cehia. Ungaria se pregatește de razboi Una din companiile maghiare, Raba din Gyor, spune presa maghiara, …

- Transportul aerian de marfa a devenit o rara gura de oxigen pentru companiile aeriene, in contextul crizei provocate de pandemia de coronavirus, transmite Bloomberg preluat de agerpres. Blocarea la sol a avioanelor pentru transportul de pasageri intr-un moment in care exista o cerere crescuta pentru…

- De când cu pandemia, recunosc ca n-am mai intrat într-o unitate bancara, ca n-am avut pentru ce. Aproape toate bancile de la noi au investit masiv în digitalizare, chiar daca efortul este unul costisitor și vine într-o perioada dificila pentru sistemul bancar. Din când…