Infractorii aduşi din străinătate vor plăti costurile repatrierii Alina Gorghiu, ministrul Justiției, a anunțat o schimbare in ceea ce privește infractorii fugari. Noul proiect de lege prevede ca persoanele extradate in Romania sa-și plateasca singure cheltuielile de aducere in țara. „Avem in lucru, la Ministerul Justiției, un proiect de lege prin care costurile aducerii in țara a fugarilor sa fie suportate de aceștia. Nu de catre stat. Depunem toate eforturile pentru a stopa fenomenul fugarilor”, a scris Alina Gorghiu pe pagina sa de Facebook. Romania iși aduce inapoi infractorii fugari Ministrul Justiției a transmis pe pagina sa de Facebook faptul ca autoritațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

puterea.ro

