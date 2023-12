Stiri pe aceeasi tema

- ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile”, anunta, sambata dimineața, Poliția Romana . Potrivit sursei citate, pe DN 79, intre localitatile…

- Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Romane a anuntat sambata dimineața, 9 decembrie, ca circulația auto este oprita doar pe DN7 și ca se circula in conditii de ceata in judetele Arad, Caras-Severin, Prahova si Timis.Pe DN 7 Deva-Arad, intre localitațile Sambateni și Vladimirescu, județul Arad, ambele…

- Pe mai multe drumuri din țara șoferii trebuie sa incetineasca din cauza ceții și a carosabilului umed. Porturile Constanța Nord, Constanța Sud-Agigea și Mangalia sunt inchise, sambata dimineața, din cauza vantului puternic, informeaza Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General…

- Centrul Infotrafic a transmis joi dimineata ca se circula in general pe un carosabil umed, cu precipitatii sub forma de ploaie, dar sunt semnalate lapovita si ninsoare in zona montana a judetelor Arges, Brasov, Buzau, Covasna, Harghita, Prahova si Vrancea, fara intensificari ale vantului.Pe arterele…

- Traficul rutier se desfașoara cu dificultate, joi, la orele pranzului, pe DN 1, spre Brașov și pe DN 7 spre Sibiu.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca valorile de trafic pe DN 1 și DN 7 sunt intense. Pe alte șosele din țara circulația este inca normala.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca situația valorilor de trafic pe principalele artere rutiere este urmatoarea: 1. A1 București-Pitești: trafic normal pe sensul de mers catre Pitești, trafic intens la intrarea in capitala; 2. A2 București-Constanța: trafic…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Neamț, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe langa Tribunalul Neamț, pun in executare in aceasta dimineața, 46 de mandate de percheziție domiciliara. Descinderile au loc in municipiul București, dar și in județele…

- O avertizare meteo cod galben de vijelii și averse, valabila de sambata, 23 septembrie, de la ora 18.00 și pana duminica, la ora 3.00, a fost emisa de ANM pentru 5 județe din vestul țarii.Vizate de atenționarea cod galben de vreme extrema sunt județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.Potrivit…