INFORMATII ESENTIALE CU PRIVIRE LA VACCINAREA IMPOTRIVA COVID - 19 CU NOUL VACCIN.

- Ministerul Sanatații a anunțat ca a fost publicata lista centrelor care administreaza noul vaccin Covid-19 (Comirnaty original/Omicron BA,4-5 Pfizer BionNTech). ”Vaccinul este adaptat pentru a oferi o protecție mai larga fața de tulpina originala și fața de subvariantele Omicron BA.4 și BA.5. Cu el…

- Doua centre pentru imunizarea impotriva Covid-19 cu noul vaccin, in Alba: Care sunt locațiile și programul de funcționare Doua centre pentru imunizarea impotriva Covid-19 cu noul vaccin, in Alba: Care sunt locațiile și programul de funcționare In județul Alba au fost inființate 2 centre de vaccinare…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, ca primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 au sosit in tara in aceasta saptamana. Demnitarul a precizat ca vaccinul va fi accesibil in cabinetele medicilor de familie si in centrele de vaccinare din principalele…

- Primele vaccinuri cu noua formula impotriva Covid-19 au ajuns in Romania. Rafila: ”Il administram in aceasta perioada in care se face si vaccinarea antigripala” Primele vaccinuri cu noua formula impotriva Covid-19 au ajuns in Romania. Rafila: ”Il administram in aceasta perioada in care se face si vaccinarea…

- Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR) anunta demararea unui program pilot de vaccinare antigripala in farmaciile comunitare pentru a proteja populatia in fata unui sezon gripal care se anunta a fi „dificil”, vaccinarea urmand a fi efectuata doar de farmacistii care au absolvit cursuri de pregatire…

- In vremuri dificile, romanii folosesc tot mai mult motoarele de cauta informații credibile despre problemele care ii preocupa. Utilizatorii de internet din Romania au cautat pe Google, in ultimul an, cu predilecție informații despre Covid-19, prețuri la energie, metode de economisire și cursuri de programare.

- Prima vaccinare impotriva variolei maimuței a fost facuta astazi, 30 septembrie 2022, la Spitalul clinic „Dr. Victor Babeș” din București.Un barbat care a fost contact direct a cerut sa fie vaccinat. Vaccinarea se poate face in primele 14 zile de la contactul cu o persoana infectata, daca persoana care…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca pana acum au fost distruse 3 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19.Dozele erau expirate. Urmeaza sa fie distruse alte 3 milioane de doze, din acelasi motiv.