- Andrei Nicolescu, acționarul lui Dinamo, și-a cumparat abonament la VIP pentru sezonul urmator. „Este abonamentul meu. Vreau sa aratam ca noi, cei din club, vom cumpara abonamente, așa cum am spus. Nu vor mai fi gratuitați pentru nimeni, indiferent de numele lui”, a explicat Nicolescu gestul, pentru…

- Suporterii dinamoviști care au cumparat acțiuni in club prin intermediul platformei de investiții SeedBlink au participat, luni, la o intalnire online cu acționarii majoritari de la Dinamo, Andrei Nicolescu și Eugen Voicu, afaceriștii care i-au preluat pe „caini” la inceputul anului prin compania Red&White.…

- Din ultimele date publicate in Monitorul Oficial, Dan Gataiantu Junior, adus director financiar in club, a primit 4% din acțiunile Red&White 2022 Management SA, contra unui preț de 1 RON pe acțiune. Tranzacția s-a facut prin cesiune. Acționarii majoritari Eugen Voicu și Andrei Nicolescu i-au cedat fiecare…

- La plecarea lui Dinamo in cantonamentul din Slovenia, antrenorul Ovidiu Burca a dezvaluit ca i-a simțit „triști” pentru prima data pe noii acționari ai „cainilor”, Andrei Nicolescu și Eugen Voicu, reprezentanții Red&White. Burca spune ca Nicolescu și Voicu nu ințeleg de ce sunt atacați in spațiul public.…

- Acționarii lui Dinamo au lansat in premiera o noua platforma de crowdfunding prin care fiecare suporter poate ajuta clubul incepand cu suma minima de 1.000 de euro, iar in schimb aceasta se va alege cu acțiuni la club. In cadrul conferinței de presa prin care s-a prezentat noua platforma au fost prezenți…

- Acționarii lui Dinamo incearca sa obțina ridicarea interdicției la transferuri pana la reluarea campionatului pentru ca Ovidiu Burca sa-și poata consolida lotul. Prezent la conferința de presa in care s-a anunțat parteneriatul cu platforma BlinkSeed, președintele celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu,…

- Dinamo a spulberat-o pe FC Argeș, 6-1, in turul barajului de promovare/menținere in SuperLiga. Iulian Roșu, extrema „cainilor”, a fost ponderat și considera ca echipa sa nu e inca promovata. Roșu a numit cele mai grele momente ale „cainilor” in acest sezon, le-a mulțumit investitorilor Andrei Nicolescu…

- Firma Red&White 2022 Management, care deține 80,77% din acțiunile lui Dinamo, s-a transformat din societate cu raspundere limitata (SRL) in societate pe acțiuni (SA) și va funcționa ca un holding. Informația a fost publicata in Monitorul Oficial. O alta decizie importanta luata de acționarii Eugen Voicu…