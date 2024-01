Marcel Ciolacu: Nu este cazul sa ne pregatim de razboi!

Prim ministrul Marcel Ciolacu a declarat vineri la Baia Mare ca nu este cazul sa ne pregatim de razboi, precizare facuta in contextul unor declaratii lansate in Marea Britanie despre posibilitatea producerii unui razboi in Europa generat de Rusia, potrivit Agerpres.Nu este cazul sa ne pregatim… [citeste mai departe]