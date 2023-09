Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii le recomanda parintilor sa ii duca pe copii la medicul oftalmolog pentru un consult odata cu inceputul unui nou an scolar, pentru a se asigura ca nu au dezvoltat probleme de vedere sau ca acestea nu s-au agravat. In mod ideal, orice persoana ar trebui sa mearga la un control oftalmologic…

- Parlamentari ai USR au protestat, luni, in fața Palatului Cotroceni. „ Dupa 9 ani de mandat Iohannis, avem insa o Romanie eșuata”, afirma senatorul Ștefan Palarie.„Pentru mai bine de 2,9 milioane de copii a inceput astazi un nou an școlar sub semnul eșecului și al haosului. Parinții, copiii și profesorii…

- Klaus Iohannis participa, alaturi de ministrul Educatiei Ligia Deca si de primarul sectorului 1 Clotilde Armand, la festivitatea de deschidere a anului scolar la Scoala gimnaziala 162 din Capitala. “Deschiderea acestui an scolar are semnificatia unui nou inceput, din mai multe perspective. Vreau sa…

- Muzica nu scuza totul, dreptul la creație, limita libertații de exprimare și versuri care au creat o dezbatere naționala. Sunt ideile principale care raman in urma participarii lui Gabriel Gavriș, cunoscut sub numele de scena Gheboasa, la Festivalul Untold din acest an.

- Duminica, 30 iulie 2023, Teodora Dragoi și Boris Velimirovici readuc in atenția noastra tradiționalul discurs al premierului maghiar Viktor Orban de la Universitatea Libera de Vara, de la Baile Tușnad.

- Proiectul de lege pentru modificarea Legii spațiilor verzi a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a Camerei Deputaților, dezbaterea acestuia fiind amanata pentru sesiunea care va incepe la toamna. Primarul General Nicușor Dan, dar și mai multe ONG-uri au protestat fața de modificarile…

- Comuna Butimanu este una din cele 74 de UAT-uri din județ care in asociere cu Consiliul Județean Dambovița vor achiziționa microbuze electrice pentru transportul elevilor. Zilnic, microbuzul școlar strabate 150 de km pentru a transporta copiii și toate colțurile comunei la școala. "In comuna Butimanu…

- Concursul „Ce-ți dorim noi ție, dulce Romanie? Anii mulți sa-ți fie din 100, 1000!”, organizat de Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Vrancea pentru reducerea violenței școlare, și-a gasit caștigatorii și in anul 2023. La secțiunea scenariu filmat gimnaziu a caștigat Școala gimnaziala…